***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 08:43
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,57-3,76 fiyat aralığından 15000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25/04/2022 tarihi itibariyle %5,65 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/04/2022 15.000 15.000 1.327.880 1.342.880 % 5,59 % 5,59 % 5,65 % 5,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023674
BIST
10:292.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,11
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2914,7912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0235
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2915,8072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0265
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7984
10:29902,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 902,60
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ACSEL
|43,12
|24.992.588
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.649.530
|% 9,86
|
|DAGI
|4,27
|41.408.052
|% 7,83
|
|EUHOL
|2,83
|1.973.795
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,05
|5.787.799
|% -4,72
|
|KGYO
|4,98
|9.925.229
|% -2,92
|
|ATLAS
|1,37
|907.812
|% -2,84
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|TUPRS
|254,60
|504.846.033
|% -1,85
|
|KONTR
|157,70
|392.900.810
|% 1,15
|
|SISE
|18,16
|388.396.761
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,78
|164.084.300
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|117.558.826
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,17
|226.343.764
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7859
|14,7912
|% 0,16
|
|Euro
|15,7983
|15,8072
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7459
|18,8399
|% -0,15
|
|Frank
|15,3424
|15,4348
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9305
|3,9502
|% 0,06
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,51
|
|Altın Gr.
|904
|905
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,30
|