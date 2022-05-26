***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 09:21
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25/05/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,58-3,70 fiyat aralığından 45623 adet alım işlemi, 5623 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25/05/2022 tarihi itibariyle %6,93 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/05/2022 45.623 5.623 40.000 1.606.486 1.646.486 % 6,76 % 6,76 % 6,93 % 6,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032542
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0577
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
18:0517,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0475
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4514
18:05976,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,26
|Açılış
|: 976,03
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
976,32
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
|
|RYSAS
|5,39
|10.981.142
|% 0,00
|
|PKART
|17,27
|11.434.007
|% 0,00
|
|TATGD
|14,27
|7.805.607
|% 0,00
|
|TCELL
|19,12
|275.941.412
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|KRTEK
|16,33
|8.008.254
|% 0,00
|
|PETUN
|21,70
|4.875.747
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3810
|16,4223
|% 0,35
|
|Euro
|17,4846
|17,5170
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6009
|20,7042
|% 0,41
|
|Frank
|17,0255
|17,1281
|% 0,53
|
|Riyal
|4,3708
|4,3927
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-7,06
|
|Altın Gr.
|976
|976
|1,26
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem