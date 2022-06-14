***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2022 08:58
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,64-3,67 fiyat aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13/06/2022 tarihi itibariyle %7,80 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/06/2022 10.000 10.000 1.842.308 1.852.308 % 7,76 % 7,76 % 7,8 % 7,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037079
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,2218
18:0518,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9697
18:051.014,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.014,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,49
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2538
|17,2668
|% 0,03
|
|Euro
|18,0338
|18,0598
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9680
|21,0732
|% 0,48
|
|Frank
|17,2656
|17,3696
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5840
|4,6070
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.707
|6.841
|23,00
|
|Yarım
|3.293
|3.346
|11,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,07
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,18
|