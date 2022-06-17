***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2022 09:50
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,70-3,76 fiyat aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16/06/2022 tarihi itibariyle %7,84 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/06/2022 10.000 10.000 1.852.308 1.862.308 % 7,8 % 7,8 % 7,84 % 7,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037846
BIST
11:082.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,29
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:0817,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:0818,2066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0686
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:081.029,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.029,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:08
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|SANEL
|6,70
|5.374.900
|% 8,77
|
|KMPUR
|33,64
|58.860.290
|% 8,18
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,97
|283.643.428
|% 7,61
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,06
|89.474.923
|% -3,84
|
|DOAS
|77,40
|58.858.782
|% -3,07
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|RAYSG
|12,60
|486.440
|% -2,70
|
|THYAO
|47,26
|607.452.954
|% -0,17
|
|SISE
|21,46
|599.136.672
|% 1,90
|
|SASA
|44,82
|535.671.268
|% -1,36
|
|EREGL
|29,14
|531.211.228
|% -0,21
|
|KOZAL
|187,80
|434.972.143
|% 4,57
|
|PRDGS
|2,97
|283.643.428
|% 7,61
|
|ODAS
|2,96
|147.660.919
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,93
|137.309.051
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,16
|39.651.191
|% 1,75
|
|TSKB
|2,14
|66.211.170
|% 0,47
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3236
|% 0,15
|
|Euro
|18,1945
|18,2066
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,2217
|21,3281
|% -0,40
|
|Frank
|17,8880
|17,9957
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5999
|4,6230
|% 0,05
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.814
|6.918
|-48,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,61
|