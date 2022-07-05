***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.07.2022 09:52
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04/07/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,66-3,67 fiyat aralığından 50000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04/07/2022 tarihi itibariyle %8,05 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/07/2022 50.000 50.000 1.862.308 1.912.308 % 7,84 % 7,84 % 8,05 % 8,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041402
BIST
10:192.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,56
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:1916,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0872
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9299
En Düşük
16,7799
10:1917,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0374
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:19981,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,08
|Açılış
|: 981,86
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,18
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:19
|RTALB
|6,73
|14.517.628
|% 5,32
|
|AKFGY
|2,27
|25.885.270
|% 3,65
|
|PEGYO
|2,19
|12.335.857
|% 3,30
|
|BERA
|15,85
|109.773.493
|% 3,06
|
|GZNMI
|43,30
|2.390.570
|% 2,90
|
|ULUSE
|210,00
|6.701.593
|% -8,70
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|RYSAS
|8,35
|758.315
|% -4,90
|
|BRKSN
|8,27
|51.637
|% -4,61
|
|THYAO
|47,88
|507.571.708
|% 0,42
|
|EREGL
|26,48
|214.194.265
|% 2,00
|
|KOZAL
|196,80
|176.469.728
|% 0,15
|
|SISE
|21,28
|158.033.470
|% 0,38
|
|KOZAA
|28,98
|140.875.767
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,81
|97.275.667
|% -0,71
|
|ODAS
|2,74
|58.521.771
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,28
|70.526.630
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|29.961.270
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,92
|132.386.281
|% 2,34
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9071
|16,9134
|% 0,52
|
|Euro
|17,5563
|17,5742
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,3472
|20,4493
|% 0,31
|
|Frank
|17,4948
|17,6002
|% 0,44
|
|Riyal
|4,4881
|4,5106
|% 0,49
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,18
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,17
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.555
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,11
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34RTALB
Yüzde 4.69 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 272 adet işlem
-
10:33RTALB
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266, 513 adet işlem
-
10:32AKFGY
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 944 adet işlem
-
10:31AKFGY
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 395, 218 adet işlem
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 29 artarak (% 0.36 ) 2, 616