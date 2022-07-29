***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2022 09:28
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28/07/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,68-3,94 fiyat aralığından 40000 adet alım işlemi, 5000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28/07/2022 tarihi itibariyle %8,70 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/07/2022 40.000 5.000 35.000 2.032.308 2.067.308 % 8,56 % 8,56 % 8,7 % 8,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049064
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1350
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4114
En Düşük
18,2596
18:051.018,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.018,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AGESA
|20,20
|5.902.614
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AGESA
|20,20
|5.902.614
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9299
|17,9415
|% 0,11
|
|Euro
|18,3699
|18,3917
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,8173
|21,9267
|% 0,20
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,44
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.786
|6.868
|34,00
|
|Yarım
|3.307
|3.358
|17,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem