***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2022 09:44
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/08/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,86-3,92 fiyat aralığından 24535 adet alım işlemi, 9535 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01/08/2022 tarihi itibariyle %8,77 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/08/2022 24.535 9.535 15.000 2.068.710 2.083.710 % 8,71 % 8,71 % 8,77 % 8,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050917
BIST
11:102.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 15,23
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1017,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0760
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9618
En Düşük
17,8517
11:1018,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:101.022,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.022,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,75
|39.947.937
|% 8,97
|
|YAYLA
|5,07
|3.804.584
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|24.474.439
|% -7,14
|
|IHGZT
|0,78
|9.843.075
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,50
|46.304.769
|% -6,91
|
|THYAO
|52,00
|1.377.639.062
|% 0,97
|
|SASA
|49,92
|1.099.070.524
|% 7,35
|
|SISE
|22,88
|846.735.577
|% -0,95
|
|EREGL
|28,14
|428.795.609
|% 0,36
|
|HEKTS
|35,18
|396.868.751
|% 3,47
|
|EKGYO
|3,14
|324.004.897
|% 0,00
|
|TSKB
|2,69
|217.161.488
|% 2,28
|
|KRPLS
|6,69
|364.897.082
|% 7,73
|
|ODAS
|3,89
|207.251.871
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|253.513.739
|% -0,21
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9618
|% 0,42
|
|Euro
|18,3755
|18,4038
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,8214
|21,9308
|% -0,20
|
|Frank
|18,7716
|18,8847
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,25
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.819
|6.876
|-7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,84
|98,84
|-1,19
|