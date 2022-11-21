***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2022 09:03
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18/11/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,44-2,50 fiyat aralığından 652560 adet ATAGY.R alım işlemi, 16054 adet ATAGY.R satım işlemi, 3,45-3,54 fiyat aralığından 332839 adet ATAGY.E alım işlemi, 38839 adet ATAGY.E satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18/11/2022 tarihi itibariyle %15,02 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/11/2022 985.399 54.893 930.506 6.203.754 7.134.260 % 13,06 % 13,06 % 15,02 % 15,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081222
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5826
18:0019,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0606
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,1202
18:001.043,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.043,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,36
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5897
|18,6186
|% 0,05
|
|Euro
|19,1134
|19,1588
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,9379
|22,0480
|% -0,49
|
|Frank
|19,3853
|19,5021
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% -0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.960
|7.080
|-51,00
|
|Yarım
|3.380
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|-0,81
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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17:59
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