***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2023 11:02
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06/01/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,76-4,83 fiyat aralığından 42000 adet ATAGY alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09/01/2023 tarihi itibariyle % 15,62 sınırına ulaşmıştır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/01/2023 42.000 42.000 7.378.144 7.420.144 % 15,53 % 15,53 % 15,62 % 15,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099274
BIST
11:505.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,14
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:5018,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:5020,1627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:501.131,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.131,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:50
|EUHOL
|2,36
|52.647.389
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.946.161
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.186.630
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|507.482
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,37
|229.724.286
|% -7,78
|
|EGGUB
|103,70
|60.059.287
|% -6,66
|
|POLTK
|2.019,90
|32.694.447
|% -5,84
|
|THYAO
|137,60
|2.891.539.046
|% -0,58
|
|ASELS
|59,80
|2.645.435.467
|% 1,18
|
|EREGL
|40,02
|2.572.493.751
|% 0,50
|
|KRDMD
|18,98
|2.272.006.346
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,94
|1.752.604.377
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,94
|1.752.604.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,98
|2.272.006.346
|% 1,01
|
|KATMR
|2,37
|229.724.286
|% -7,78
|
|YKBNK
|10,21
|961.322.769
|% 0,89
|
|AKBNK
|18,04
|1.262.860.414
|% 1,29
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7741
|18,7839
|% 0,07
|
|Euro
|20,1550
|20,1627
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7754
|22,8896
|% -0,06
|
|Frank
|20,3233
|20,4458
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.662
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.722
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,26
|