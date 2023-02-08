***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2023 09:09
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07/02/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,36-4,36 fiyat aralığından 99846 adet ATAGY alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07/02/2023 tarihi itibariyle % 16,08 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/02/2023 99.846 99.846 7.540.144 7.639.990 % 15,87 % 15,87 % 16,08 % 16,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111061
BIST
10:124.280
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -225,14
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.280
10:1218,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:1220,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0467
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2643
En Düşük
20,1288
10:121.138,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.138,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.138,46
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:12
|NUHCM
|123,40
|21.495.795
|% 8,25
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.167,50
|61.520.503
|% 6,85
|
|AFYON
|8,34
|79.149.009
|% 6,38
|
|CMBTN
|535,00
|21.252.749
|% 5,59
|
|YEOTK
|48,60
|12.755.142
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|722.948
|% -10,00
|
|PSGYO
|5,58
|7.159.934
|% -10,00
|
|SANKO
|19,28
|1.855.147
|% -9,99
|
|BEYAZ
|18,92
|2.481.659
|% -9,99
|
|ASELS
|48,94
|299.800.865
|% -7,57
|
|SISE
|37,28
|229.108.090
|% -3,97
|
|THYAO
|119,90
|202.902.425
|% -5,74
|
|EREGL
|36,22
|201.226.310
|% -3,62
|
|AKBNK
|13,96
|152.966.789
|% -5,03
|
|EKGYO
|6,18
|94.409.535
|% -5,65
|
|YKBNK
|7,80
|93.600.748
|% -4,06
|
|AKBNK
|13,96
|152.966.789
|% -5,03
|
|GSRAY
|7,60
|80.293.033
|% -9,95
|
|AFYON
|8,34
|79.149.009
|% 6,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8273
|18,8312
|% 0,03
|
|Euro
|20,2368
|20,2450
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6369
|22,7504
|% 0,16
|
|Frank
|20,3629
|20,4856
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0044
|5,0295
|% 0,04
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|4,63
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.724
|7.781
|26,00
|
|Yarım
|3.773
|3.807
|12,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,11
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|-0,07
|