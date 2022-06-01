***AVC* *APY* *RSF* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2022 09:29
***AVC******APY******RSF******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC, RSF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31/05/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,72-3,87 fiyat aralığından 49592 adet alım işlemi, 41083 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 31/05/2022 tarihi itibariyle %7,48 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/05/2022 49.592 41.083 8.509 1.767.394 1.775.903 % 7,44 % 7,44 % 7,48 % 7,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033778
BIST
12:152.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,24
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:1516,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0442
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:1517,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:15966,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 966,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:15
|OZRDN
|12,91
|1.953.917
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,68
|19.141.404
|% 9,09
|
|AKSEN
|22,98
|227.437.768
|% 8,81
|
|PENTA
|488,10
|49.170.473
|% 8,11
|
|SANFM
|36,06
|9.757.350
|% 7,32
|
|AVGYO
|2,84
|23.726.811
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.587.910
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|55.053.865
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,20
|1.562.556
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.056.672.268
|% 0,20
|
|SASA
|38,08
|1.002.027.788
|% 4,39
|
|KRDMD
|15,01
|836.057.859
|% 2,11
|
|HEKTS
|32,22
|734.410.008
|% 2,87
|
|SISE
|21,16
|706.362.124
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,87
|461.631.590
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|486.802.225
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|121.846.405
|% 1,56
|
|KARSN
|7,09
|427.933.389
|% 1,43
|
|DOHOL
|3,98
|237.138.827
|% -0,75
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4306
|16,4396
|% 0,27
|
|Euro
|17,6295
|17,6560
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6017
|20,7050
|% -0,06
|
|Frank
|17,0080
|17,1105
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3679
|4,3898
|% 0,14
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.439
|6.536
|-39,00
|
|Tam
|6.410
|6.571
|-31,24
|
|Yarım
|3.098
|3.179
|-15,11
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,55
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,75
|