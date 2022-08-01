***AVC* *APY* *RSF* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.08.2022 10:19
***AVC******APY******RSF******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC, RSF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29/07/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,88-3,91 fiyat aralığından 17500 adet alım işlemi, 16098 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29/07/2022 tarihi itibariyle %8,71 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/07/2022 17.500 16.098 1.402 2.067.308 2.068.710 % 8,7 % 8,7 % 8,71 % 8,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050151
BIST
11:542.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 41,18
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:5417,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0439
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
11:5418,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1213
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4422
En Düşük
18,2569
11:541.019,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.019,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:54
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.277.988
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|38.681.985
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.766.632
|% 9,92
|
|ITTFH
|1,83
|34.949.862
|% 9,58
|
|IMASM
|70,05
|14.345.905
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|75.721.608
|% -9,92
|
|KZBGY
|64,60
|61.060.217
|% -8,82
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,18
|15.347.466
|% -7,57
|
|SISE
|22,94
|1.372.811.060
|% 5,13
|
|THYAO
|50,80
|1.015.607.242
|% 0,79
|
|SASA
|45,58
|864.318.803
|% 2,47
|
|TUPRS
|273,20
|541.467.484
|% 1,79
|
|EREGL
|27,98
|525.987.742
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,08
|374.699.832
|% -0,32
|
|ODAS
|3,88
|421.351.740
|% 4,02
|
|SISE
|22,94
|1.372.811.060
|% 5,13
|
|YKBNK
|4,76
|270.925.821
|% 0,21
|
|KRPLS
|6,03
|312.459.845
|% 6,73
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9454
|17,9567
|% 0,25
|
|Euro
|18,4182
|18,4422
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,8712
|21,9808
|% 0,57
|
|Frank
|18,8109
|18,9242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,19
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.802
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.314
|3.350
|9,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,34
|
Seans Raporu
11:54
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