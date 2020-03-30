***AVC* *ATSYH* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.03.2020 09:03
***AVC******ATSYH******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, ATSYH]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833068
BIST
13:0787.716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -409,16
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:076,5252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0758
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:077,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:07340,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,19
|Açılış
|: 340,26
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.013.262
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.604.563
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.120
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.896.036
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|33.043.291
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|272.046
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.665.649
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,59
|390.956.148
|% -3,05
|
|PGSUS
|31,50
|286.044.349
|% -8,80
|
|ASELS
|23,18
|283.048.434
|% 0,26
|
|GARAN
|7,97
|238.177.808
|% 1,14
|
|SASA
|7,70
|224.784.129
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,91
|83.390.082
|% 1,11
|
|GSRAY
|1,92
|118.289.423
|% -0,52
|
|IHLAS
|0,46
|29.064.982
|% -2,13
|
|TSPOR
|2,68
|158.313.647
|% 3,47
|
|THYAO
|8,59
|390.956.148
|% -3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0470
|8,0874
|% 0,57
|
|Frank
|6,7860
|6,8269
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7292
|1,7378
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,73
|
|Altın Gr.
|340
|340
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-1,39
|