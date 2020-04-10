***AVGYO* *ATA* *MTRYO* *MTY* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.04.2020 09:10
***AVGYO******ATA******MTRYO******MTY******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATA, MTRYO, ATAGY, MTY, AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837074
BIST
11:2596.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 286,44
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:256,6883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:257,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:25360,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 360,58
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.811.988
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|11.877.511
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|42.030.665
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.667.931
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,55
|590.731
|% -5,20
|
|QNBFL
|111,50
|6.203.170
|% -4,94
|
|TIRE
|6,98
|6.977.532
|% -4,77
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,15
|463.373.255
|% 7,43
|
|THYAO
|9,81
|337.428.815
|% 0,72
|
|ISFIN
|3,15
|248.692.075
|% 2,94
|
|GARAN
|8,42
|194.714.755
|% -0,82
|
|TSPOR
|4,26
|173.207.228
|% 4,67
|
|ISFIN
|3,15
|248.692.075
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|172.480.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,02
|108.018.583
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,07
|47.248.733
|% 2,88
|
|TSPOR
|4,26
|173.207.228
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3047
|8,3464
|% 0,28
|
|Frank
|6,8867
|6,9282
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7708
|1,7796
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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11:36XU100
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