***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 15:59
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu 04.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849128
BIST
15:47109.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,16
|Açılış
|: 109.384
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|Önceki Kapanış
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109.853
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108.779
15:476,7580
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 372,97
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|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|58.739.651
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.284.706
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|37.317.097
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.487.999
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.785.496
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.091.205.120
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|933.138.154
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|658.778.828
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|198.975.692
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.607.727
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,93
|369.729.772
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4528
|8,4952
|% 0,05
|
|Frank
|7,0256
|7,0679
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,63
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,30
|
|Tam
|2.492
|2.521
|24,00
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|11,70
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,28
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