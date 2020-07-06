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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.07.2020 15:29
GÜNCEL HABERLER



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020 - 04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
01.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.07.2020 / 10111
Açıklamalar

2020 yılı Faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda, Reform Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi 04.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından kabul edilmiş olup, 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.07.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855013


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DOBUR 16,06 2.134.589 % 10,00  
PKENT 189,20 2.930.591 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
OYAKC 9,25 276.685.700 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5415 8,5844 % 0,05  
Frank 7,2680 7,3118 % 0,61  
Riyal 1,8232 1,8324 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,85  
Altın Gr. 393 393 0,91  
Cumhuriyet 2.547 2.567 12,30  
Tam 2.621 2.634 12,70  
Yarım 1.273 1.288 6,20  
Çeyrek 637 645 3,10  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 0,27  
Gümüş Gr. 4,03 4,03 0,06  
B. Petrol 43,05 43,05 0,25  
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