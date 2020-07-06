***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2020 15:29
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020 - 04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
01.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.07.2020 / 10111
Açıklamalar
2020 yılı Faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda, Reform Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi 04.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından kabul edilmiş olup, 01.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.07.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855013
BIST
17:46118.147
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 2.398,74
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.167
En Düşük
116.674
17:466,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:467,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:46393,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 393,26
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.574
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.685.700
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,72
|1.334.151.857
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,13
|1.174.962.841
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.069.619.144
|% 7,63
|
|SISE
|6,02
|935.431.009
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,21
|866.709.049
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,13
|1.174.962.841
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.069.619.144
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|652.996.542
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|463.570.030
|% 8,75
|
|KRDMD
|3,21
|866.709.049
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5415
|8,5844
|% 0,05
|
|Frank
|7,2680
|7,3118
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|12,30
|
|Tam
|2.621
|2.634
|12,70
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|6,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|