***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.06.2020 20:51
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Antalya ili, Alanya ilçesi Türkler Köyü , 320 Ada 1 parsel ,R blok 1. ve 3.Bağımsız Bölüm Yılsonu Değerleme Raporu Revizesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848353
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,08
|Açılış
|: 380,32
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4680
|8,5105
|% 0,86
|
|Frank
|7,0553
|7,0978
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8088
|1,8179
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,89
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.565
|423,00
|
|Tam
|2.536
|2.577
|27,50
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,10
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,08
|
|B. Petrol
|38,23
|38,23
|0,39
|