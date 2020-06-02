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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

02.06.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar

Samsun ili İlkadım ilçesi 6490 Ada 20 parsel nolu  Akaryakıt İstasyonu Yılsonu Değerleme Raporu Revizesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848645


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3953 8,4374 % -0,98  
Frank 6,9496 6,9915 % -1,52  
Riyal 1,7822 1,7911 % -1,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -14,20  
Altın Gr. 372 372 -8,61  
Cumhuriyet 2.413 2.453 -56,20  
Tam 2.484 2.516 -65,40  
Yarım 1.212 1.232 -32,10  
Çeyrek 606 616 -14,10  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,44  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,15  
B. Petrol 39,27 39,27 0,95  
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