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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

13.04.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020-03.03.2020 - 07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/04/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Yatırımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.063.710 GEL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
11.063.710
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
21.919.835
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%10,57
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%220,87
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yönetim ve Finansal Açıdan Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Asya Software J.S.C
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Çarpanları Değerleme Yöntemleri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.02.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
21.919.835 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuca uygun gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarihli kararı ile Gürcistanda kurulmuş olan  11.063.710 GEL  sermayeli Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC şirketi 21.919.835 TL bedelle satın alınmış olup ödeme işlemleri tamamlanmıştır. 
Kamuoyuna duyulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837585


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PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 8,4886 8,5311 % 2,08  
Frank 7,0014 7,0435 % 1,38  
Riyal 1,8017 1,8107 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 33,66  
Altın Gr. 375 376 12,07  
Cumhuriyet 2.400 2.460 80,60  
Tam 2.467 2.532 86,70  
Yarım 1.200 1.232 40,30  
Çeyrek 602 616 20,40  
Gümüş.Ons 15,38 15,41 -0,01  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
B. Petrol 31,80 31,80 0,32  
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