***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.639.565 -4.271.811Dönem Karı (Zararı)33.935.679 12.562.985Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.935.679 12.562.985Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.213.737 -6.929.088Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 298.174 303.713Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-857.459 2.607.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler582.788 50.874Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.440.247 2.556.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-18.788 180.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.012 48.148Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -19.800 132.255Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.045.195 -3.628.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.624.534 -5.418.682Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 579.339 1.790.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.590.469 -6.270.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.590.469 -6.270.597Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -121.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.101.995 -13.552.873Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -311.665 -187.788İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)257.772 -482.999İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-569.437 295.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.391.746 8.119.764İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)78.734 -68.836İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.470.480 8.188.600Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 4.178.952 -4.115.455Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 94.089 49.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.795 10.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.294 38.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.688 -7.069Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler66.748 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.774.195 -17.418.699İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.000.000 2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 225.805 -19.418.699Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 31.134 7.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.619.947 -7.918.976Ödenen Faiz22 -573.530 -1.782.275Alınan Faiz20 5.609.010 5.418.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -15.862 10.758YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.891.689 -1.620.419Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -2.316.963 -1.486.975Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.390Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.162 -54.198Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.162 -54.198Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.568.564 -236.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.740.550 3.331.999Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.331.999Kredilerden Nakit Girişleri0 3.331.999Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.740.550 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.740.550 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.007.326 -2.560.231Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi55.302 112.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.062.628 -2.448.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 763.097 3.211.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.825.725 763.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550Transferler520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)268.883 12.524 6.047.626 12.562.985 18.892.018 18.892.018Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Transferler217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.518 1.329.407 33.935.679 35.305.604 35.305.604Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.825.725 763.097Finansal Yatırımlar5 37.496.364 33.739.154Ticari Alacaklar446.136 725.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-24 413.148 675.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.988 49.095Diğer Alacaklar5.256.744 864.998İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.054 85.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.249.690 779.210Peşin Ödenmiş Giderler8 63.936 4.242.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 95.304 79.442ARA TOPLAM45.184.209 40.414.603TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.184.209 40.414.603DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 157.927.305 135.494.167Maddi Duran Varlıklar11 4.290.439 4.580.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 145 1.678Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.217.889 140.076.763TOPLAM VARLIKLAR207.402.098 180.491.366KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 301.877 6.741.048Ticari Borçlar130.694 52.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-24 81.412 10.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 49.282 41.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 21.796 17.108Diğer Borçlar464.072 2.238.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 464.072 238.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8-24 128.040 61.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8-24 31.134 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 163.129 177.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 36.974 31.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 126.155 145.955ARA TOPLAM1.240.742 9.287.641TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.240.742 9.287.641UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 303.335Uzun Vadeli Karşılıklar36.184 80.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 36.184 80.822TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.184 384.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.276.926 9.671.798ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.125.172 170.819.568Ödenmiş Sermaye16 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)330.713 290.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)330.713 290.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.830 21.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.377.033 6.047.626Yabancı Para Çevrim Farkları7.377.033 6.047.626Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.519.822 1.302.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları82.476.132 70.130.521Net Dönem Karı veya Zararı33.935.679 12.562.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.125.172 170.819.568TOPLAM KAYNAKLAR207.402.098 180.491.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 9.924.109 7.648.099Satışların Maliyeti17 -626.971 -316.333TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.297.138 7.331.766BRÜT KAR (ZARAR)9.297.138 7.331.766Genel Yönetim Giderleri18 -2.858.985 -2.311.250Pazarlama Giderleri18 -53.055 -42.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 29.857.560 14.567.353Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.735.405 -5.192.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.507.253 14.353.268Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.507.253 14.353.268Finansman Giderleri21 -571.574 -1.790.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.935.679 12.562.985Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.935.679 12.562.985DÖNEM KARI (ZARARI)33.935.679 12.562.985Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.935.679 12.562.985Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,47100000 0,17500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.518 281.407Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.518 12.524Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.329.407 6.047.626Yabancı Para Çevrim Farkları1.329.407 6.047.626DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.369.925 6.329.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.305.604 18.892.018Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.305.604 18.892.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819232BIST