***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Transferler8.661.148 -8.661.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.460 5.985.687 5.989.147 5.989.147Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 24.772 1.302.448 77.006.346 5.985.687 165.073.929 165.073.929Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Transferler33.503.113 -33.503.113 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.890 -1.467.380 -1.527.270 -1.527.270Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 1.940 1.519.822 110.292.085 -1.467.380 191.101.143 191.101.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.254.205 10.148.881Dönem Karı (Zararı)-1.467.380 5.985.687Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.467.380 5.985.687Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-711.304 -3.306.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 73.588 76.424Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler802.130 115.753Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 582.788 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 219.342 115.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.181 4.387Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.181 11.737Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -7.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.224.203 -1.016.343Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.241.250 -1.337.419Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20-21 17.047 321.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-365.000 -2.486.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-365.000 -2.486.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.349.463 6.752.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.036.818 57.956İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-451.229 160.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-585.589 -102.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.335.823 322.576İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.054 51.319İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.342.877 271.257Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -20.221 4.170.211Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -85.785 451.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-54.521 4.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.264 447.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -396 -2.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.345 1.489.265İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 98.345 -10.735Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 31.235 263.225Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.528.147 9.431.760Ödenen Faiz20-21 -6.951 -312.240Alınan Faiz20 1.234.122 1.337.419Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 46.771 -308.058YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.762.794 -6.167.748Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri11.762.794 2.347.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.662Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -1.662Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.513.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.877 -3.980.382Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -3.980.382Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -301.877 -3.980.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.712 751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.712 751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.150 8.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 216.862 9.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 216.862 10.150Finansal Yatırımlar5 25.514.228 37.496.364Ticari Alacaklar890.070 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-24 855.342 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.728 32.988Diğer Alacaklar7 14.388.193 5.052.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.388.193 5.045.316Peşin Ödenmiş Giderler8 84.157 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 47.180 93.951ARA TOPLAM41.140.690 43.162.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.140.690 43.162.907DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar10 14.500.993 14.500.993Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 132.019.167 131.654.167Maddi Duran Varlıklar12 4.216.885 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 111 145Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.737.156 150.445.744TOPLAM VARLIKLAR191.877.846 193.608.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 301.877Ticari Borçlar27.477 120.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-24 11.629 71.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 15.848 49.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 21.400 21.796Diğer Borçlar366.707 268.362İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 366.707 268.362Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 99.735 68.500İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8-24 99.735 68.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar14 158.562 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.407 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 126.155ARA TOPLAM673.881 944.054TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER673.881 944.054UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar102.822 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 102.822 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.822 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER776.703 980.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.101.143 192.628.413Ödenmiş Sermaye17.1 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17.2 8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)270.823 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)270.823 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.4 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.940 61.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.3 1.519.822 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.5 110.292.085 76.788.972Net Dönem Karı veya Zararı-1.467.380 33.503.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR191.101.143 192.628.413TOPLAM KAYNAKLAR191.877.846 193.608.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.084.745 2.162.543Satışların Maliyeti18 0 -5.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.084.745 2.156.577BRÜT KAR (ZARAR)2.084.745 2.156.577Genel Yönetim Giderleri19 -718.153 -617.074Pazarlama Giderleri19 -97.941 -4.604Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.732.993 7.516.023Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -5.462.073 -2.744.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.460.429 6.306.763FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.460.429 6.306.763Finansman Giderleri21 -6.951 -321.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.467.380 5.985.687Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.467.380 5.985.687DÖNEM KARI (ZARARI)-1.467.380 5.985.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.467.380 5.985.687Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,020 -0,02000000 0,08300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.890 3.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.890 3.460Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.890 3.460TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.527.270 5.989.147Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.527.270 5.989.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850200BIST