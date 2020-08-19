***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Transferler217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.550 11.852.930 11.841.380 11.841.380Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 9.762 1.519.822 76.788.972 11.852.930 170.926.162 170.926.162Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 1.519.822 76.788.972 33.503.113 192.628.413 192.628.413Transferler978.097 32.525.016 -33.503.113 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.243 21.274.203 21.231.960 21.231.960Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 19.587 2.497.919 109.313.988 21.274.203 213.860.373 213.860.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.671.247 11.929.191Dönem Karı (Zararı)21.274.203 11.852.930Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.274.203 11.852.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.811.908 -7.749.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 147.075 151.192Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.734.948 -1.837.393Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.000 -50.874Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -6.769.948 -1.786.519Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.327 -28.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 15.327 -8.222Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -19.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.524.362 -2.348.550Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.517.915 -2.800.782Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 6.951 456.850Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-12.306 19.222Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.092 -23.840Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.635.220 5.517.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.112.542 4.882İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.139.618 -13.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)27.076 18.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.900.535 187.388İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)724 72.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.899.811 115.118Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 18.118 4.204.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -61.474 466.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-46.738 -1.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.736 468.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -3.101 -298Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.816 580.400İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 535.717İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -37.816 44.683Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -68.500 73.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.097.515 9.620.721Ödenen Faiz22 -6.951 -451.179Alınan Faiz20 1.517.915 2.800.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 62.768 -41.133YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.239.145 -6.167.745Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları10 -21.919.835 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 18.680.690 2.347.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.660Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -1.660Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -8.513.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.877 -5.732.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -5.732.720Kredilerden Nakit Girişleri0 -5.732.720Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -301.877 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.225 28.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.225 28.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.150 8.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 140.375 37.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 140.375 10.150Finansal Yatırımlar5 25.585.622 37.496.364Ticari Alacaklar1.535.984 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-24 1.530.072 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.912 32.988Diğer Alacaklar149.195 5.052.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-24 6.330 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 142.865 5.045.316Peşin Ödenmiş Giderler8 45.818 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 31.183 93.951ARA TOPLAM27.488.177 43.162.907TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.488.177 43.162.907DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar10 36.420.828 14.500.993Diğer Alacaklar7 2.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 146.369.167 131.654.167Maddi Duran Varlıklar12 4.143.431 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 78 145TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.936.144 150.445.744TOPLAM VARLIKLAR214.424.321 193.608.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 301.877Ticari Borçlar57.824 120.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-24 22.114 71.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 35.710 49.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.695 21.796Diğer Borçlar140.546 268.362İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 140.546 268.362Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8-24 0 68.500Kısa Vadeli Karşılıklar165.898 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 39.743 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 126.155ARA TOPLAM382.963 944.054TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.963 944.054UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 90.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar90.985 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 90.985 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.985 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER563.948 980.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.860.373 192.628.413Ödenmiş Sermaye17 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)288.470 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)288.470 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.587 61.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.497.919 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.313.988 76.788.972Net Dönem Karı veya Zararı21.274.203 33.503.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.860.373 192.628.413TOPLAM KAYNAKLAR214.424.321 193.608.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.987.832 4.301.674 903.087 2.139.131Satışların Maliyeti18 -135.034 -129.255 -135.034 -123.289TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.852.798 4.172.419 768.053 2.015.842BRÜT KAR (ZARAR)2.852.798 4.172.419 768.053 2.015.842Genel Yönetim Giderleri19 -1.410.808 -1.180.283 -692.655 -563.209Pazarlama Giderleri19 -126.338 -9.221 -28.397 -4.617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 23.242.970 10.051.745 20.509.977 2.535.722Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.277.468 -724.880 2.184.605 2.019.279ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.281.154 12.309.780 22.741.583 6.003.017Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.281.154 12.309.780 22.741.583 6.003.017Finansman Giderleri21 -6.951 -456.850 0 -135.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243DÖNEM KARI (ZARARI)21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.274.203 11.852.930 22.741.583 5.867.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,29600000 0,16500000 0,31600000 0,08200000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.243 -11.550 -45.703 -15.010Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.243 -11.550 -45.703 -15.010Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.243 -11.550 -45.703 -15.010TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.231.960 11.841.380 22.695.880 5.852.233Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.231.960 11.841.380 22.695.880 5.852.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870138BIST