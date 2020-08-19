***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.069.353 11.928.592Dönem Karı (Zararı)22.095.478 12.186.369Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.095.478 12.186.369Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-21.945.645 -7.766.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 408.987 151.192Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.734.948 -1.837.393Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.000 -50.874Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -6.769.948 -1.786.519Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.327 -28.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 15.327 -8.222Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -19.800Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler676.686 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.596.697 -2.365.998Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.574.941 -2.822.848Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 6.951 457.791Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7.862 23.840Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-36.569 -24.781Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.287.409 5.177.634Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.454.774 -267.830İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.447.719 -286.164İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.055 18.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 4.889.474 89.505İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)724 72.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.888.750 17.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 18.118 4.204.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -44.836 469.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.784 693İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.052 468.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -3.101 -3Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.694 608.944İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 535.717İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 62.694 73.227Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -180.166 73.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.437.242 9.597.115Ödenen Faiz22 -6.951 -451.179Alınan Faiz21 1.574.941 2.823.789Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 64.121 -41.133YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.450.218 -6.167.745Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-22.596.521 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 18.680.690 2.347.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-534.387 -1.660Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -534.387 -1.660Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.513.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.877 -5.732.720Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -5.732.720Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -301.877 -5.732.720YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.682.742 28.127Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.122 4.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.683.864 32.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.825.725 763.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 141.861 795.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Transferler217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.150 447.103 12.186.369 12.621.922 12.621.922Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 9.762 6.494.729 1.519.822 82.476.132 12.186.369 183.441.490 183.441.490Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Transferler978.097 32.957.582 -33.935.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.243 4.406.638 22.095.478 26.459.873 26.459.873Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 19.587 11.783.671 232.585.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 141.861 1.825.725Finansal Yatırımlar5 25.585.622 37.496.364Ticari Alacaklar3.902.479 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 3.896.567 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.912 32.988Diğer Alacaklar364.630 5.256.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-25 6.330 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 358.300 5.249.690Peşin Ödenmiş Giderler8 45.818 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 31.183 95.304Diğer Dönen Varlıklar11 20.992 0ARA TOPLAM30.092.585 45.184.209TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.092.585 45.184.209DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 198.969.900 157.927.305Maddi Duran Varlıklar13 4.415.906 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 78 145Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR203.388.524 162.217.889TOPLAM VARLIKLAR233.481.109 207.402.098KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 301.877Ticari Borçlar93.720 130.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 51.047 81.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 42.673 49.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 18.695 21.796Diğer Borçlar436.766 464.072İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 436.766 464.072Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 128.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 31.134Kısa Vadeli Karşılıklar39.743 36.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 39.743 36.974Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 126.155 126.155ARA TOPLAM715.079 1.240.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER715.079 1.240.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 90.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar90.985 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 90.985 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.985 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER896.064 1.276.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar232.585.045 206.125.172Ödenmiş Sermaye18 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)288.470 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)288.470 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.587 61.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.783.671 7.377.033Yabancı Para Çevrim Farkları11.783.671 7.377.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.497.919 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.433.714 82.476.132Net Dönem Karı veya Zararı22.095.478 33.935.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR232.585.045 206.125.172TOPLAM KAYNAKLAR233.481.109 207.402.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.456.085 4.836.540 914.245 2.458.912Satışların Maliyeti19 -135.034 -328.871 -135.034 -322.905TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.321.051 4.507.669 779.211 2.136.007BRÜT KAR (ZARAR)3.321.051 4.507.669 779.211 2.136.007Genel Yönetim Giderleri20 -1.690.043 -1.199.382 -958.293 -571.107Pazarlama Giderleri20 -126.338 -9.221 -28.398 -4.617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 23.979.771 10.074.592 21.218.822 2.552.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.381.977 -730.439 2.084.693 2.013.720ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.102.464 12.643.219 23.096.035 6.126.552Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.102.464 12.643.219 23.096.035 6.126.552Finansman Giderleri22 -6.986 -456.850 0 -135.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778DÖNEM KARI (ZARARI)22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.095.478 12.186.369 23.096.035 5.990.778Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,30700000 0,16900000 0,32100000 0,08300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.243 -11.550 17.647 -15.010Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.243 -11.550 17.647 -15.010Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.406.638 447.103 5.697.412 -1.080.183Yabancı Para Çevrim Farkları4.406.638 447.103 5.697.412 -1.080.183DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.364.395 435.553 5.715.059 -1.095.193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.459.873 12.621.922 28.811.094 4.895.585Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.459.873 12.621.922 28.811.094 4.895.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870140BIST