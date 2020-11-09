***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Transferler217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.066 -1.126.889 22.565.605 21.486.782 21.486.782Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 4.920.737 1.519.822 82.476.132 22.565.605 192.306.350 192.306.350Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 61.830 7.377.033 1.519.822 82.476.132 33.935.679 206.125.172 206.125.172Transferler978.097 32.957.582 -33.935.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.884 7.888.332 29.406.456 37.250.904 37.250.904Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686 676.686Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 17.946 15.265.365 2.497.919 115.433.714 29.406.456 244.052.762 244.052.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.532.093 13.112.205Dönem Karı (Zararı)29.406.456 22.565.605Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.406.456 22.565.605Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.359.387 -15.828.503Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-24 220.766 224.665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-12.058.675 -8.671.392Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-24 35.000 464.788Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -12.093.675 -9.136.180Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.310 -32.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1 39.310 -12.607Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -19.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 -1.845.788 -3.662.702Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.794.205 -4.197.998Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 6.985 529.913Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10.093 25.342Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-68.661 -19.959Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.715.000 -3.686.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.365.782 2.706.703Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -6.351.545 -716.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.238.118 -728.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-113.427 12.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.840.972 -931.494İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-170.728 72.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.011.700 -1.004.228Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -52.400 4.154.894Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 135.332 547.344İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.730 13.695İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)152.062 533.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -7.250 1.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler343.220 -440.676İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 343.220 59.324Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -274.111 91.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-318.713 9.443.805Ödenen Faiz22 -6.985 -536.577Alınan Faiz20 1.794.205 4.206.110Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 63.586 -1.133YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.672.808 -6.167.746Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 18.680.689 2.347.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.881 -1.660Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.881 -1.660Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.513.333FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.221.712 -6.215.556Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.919.835 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.877 -6.215.556Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -301.877 -6.215.556YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.016.811 728.903Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi370.958 -102.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.645.853 625.917DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.825.725 763.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179.872 1.389.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 179.872 1.825.725Finansal Yatırımlar5 30.909.350 37.496.364Ticari Alacaklar6.831.342 446.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-24 6.717.500 413.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 113.842 32.988Diğer Alacaklar413.132 5.256.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-24 177.782 7.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 235.350 5.249.690Peşin Ödenmiş Giderler8 116.336 63.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 31.718 95.304Diğer Dönen Varlıklar10 114.937 0ARA TOPLAM38.596.687 45.184.209TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.596.687 45.184.209DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 2.640 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 202.756.200 157.927.305Maddi Duran Varlıklar12 4.077.654 4.290.439Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 45 145TOPLAM DURAN VARLIKLAR206.836.539 162.217.889TOPLAM VARLIKLAR245.433.226 207.402.098KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 301.877Ticari Borçlar276.119 130.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-24 70.188 81.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 205.931 49.282Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 14.546 21.796Diğer Borçlar717.292 464.072İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 717.292 464.072Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 128.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 31.134Kısa Vadeli Karşılıklar14 183.089 163.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 56.934 36.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 126.155ARA TOPLAM1.191.046 1.240.742TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.191.046 1.240.742UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 90.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar99.418 36.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 99.418 36.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.418 36.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.380.464 1.276.926ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar244.052.762 206.125.172Ödenmiş Sermaye17 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)286.829 330.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)286.829 330.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.946 61.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.265.365 7.377.033Yabancı Para Çevrim Farkları15.265.365 7.377.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.497.919 1.519.822Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.433.714 82.476.132Net Dönem Karı veya Zararı29.406.456 33.935.679TOPLAM ÖZKAYNAKLARFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.413.442 23.102.182 7.310.978 10.458.963Finansman Giderleri20 -6.986 -536.577 0 -79.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)29.406.456 22.565.605 7.310.978 10.379.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.406.456 22.565.605 10.379.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,40800000 0,31300000 0,10200000 0,14400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.884 48.066 -1.641 59.616Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.884 48.066 -1.641 59.616Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.888.332 -1.126.889 3.481.694 -1.573.992Yabancı Para Çevrim Farkları7.888.332 -1.126.889 3.481.694 -1.573.992DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.844.448 -1.078.823 3.480.053 -1.514.376TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.250.904 21.486.782 10.791.031 8.864.860Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37.250.904 21.486.782 10.791.031 8.864.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887431BIST