***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
21.04.2022 18:33
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001
Transferler
51.761.474 -51.761.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.333 4.458.911 2.169.432 6.623.010 6.623.010
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 -54.876 16.254.986 2.497.919 136.080.981 2.169.432 269.494.011 269.494.011
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 18.430 66.691.483 2.879.541 135.699.359 30.986.565 348.820.947 348.820.947
Transferler
30.986.565 -30.986.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.295 12.237.385 1.485.628 13.680.718 13.680.718
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 -23.865 78.928.868 2.879.541 166.685.924 1.485.628 362.501.665 362.501.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.316.886 -157.592
Dönem Karı (Zararı)
1.485.628 2.169.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.485.628 2.169.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.691.196 -930.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 78.482 73.967
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.364.224 -134.610
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 85.927 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.278.297 -134.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.083 3.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.083 6.281
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -2.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-774.593 -873.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -762.067 -729.392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 196.337 164.145
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -208.863 -308.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.058.464 -1.901.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.404.419 -1.060.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.271.459 -1.127.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 -132.960 67.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.964.893 -546.750
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.236.869 -150.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 -728.024 -396.660
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -19.957 -420.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -39.338 -13.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.975 146.277
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 203.087 297.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 -55.112 -151.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 72 2.913
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.096 -9.620
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 262.096 -9.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -40.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.881.640 -662.586
Ödenen Faiz
22 0 0
Alınan Faiz
20 762.067 431.173
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -197.313 73.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.607 -16.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.607 -16.949
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -157.607 -16.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.474.493 -174.541
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.260.768 218.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-213.725 43.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 632.618 143.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 418.893 187.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 418.893 632.618
Finansal Yatırımlar
6 19.167.311 22.445.608
Ticari Alacaklar
9.756.391 5.634.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 9.461.336 5.378.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 295.055 255.580
Diğer Alacaklar
12.009.299 10.044.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 11.133.255 9.896.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 876.044 148.020
Stoklar
9 3.314.672 3.294.715
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.186.065 1.146.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 17.057 17.057
ARA TOPLAM
45.869.688 43.214.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.869.688 43.214.948
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 1.213 1.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 329.042.837 318.066.220
Maddi Duran Varlıklar
13 3.825.437 3.746.312
Binalar
3.476.575 3.499.101
Taşıtlar
106.291 149.420
Mobilya ve Demirbaşlar
242.571 97.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 0
Diğer Haklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 234 653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.869.721 321.814.398
TOPLAM VARLIKLAR
378.739.409 365.029.346
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
109.615 170.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 43.804 45.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.811 124.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 23.800 23.728
Diğer Borçlar
352.096 287.313
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 352.096 287.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 104.575 144.575
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.382.410 15.374.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 38.668 30.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.343.742 15.343.742
ARA TOPLAM
15.972.496 16.000.119
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.972.496 16.000.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
90.000 90.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
175.248 118.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 175.248 118.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.248 208.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.237.744 16.208.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
362.501.665 348.820.947
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 111.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
676.686 676.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.018 287.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.018 287.313
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.865 18.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.928.868 66.691.483
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.928.868 66.691.483
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.879.541 2.879.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.685.924 135.699.359
Net Dönem Karı veya Zararı
1.485.628 30.986.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
362.501.665 348.820.947
TOPLAM KAYNAKLAR
378.739.409 365.029.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 4.954.595 2.462.961
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.954.595 2.462.961
BRÜT KAR (ZARAR)
4.954.595 2.462.961
Genel Yönetim Giderleri
20 -856.734 -896.187
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.894.368 1.894.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -7.502.669 -1.292.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.489.560 2.169.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.489.560 2.169.432
Finansman Giderleri
22 -3.932 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.485.628 2.169.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.628 2.169.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.628 2.169.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.485.628 2.169.432
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,01330000 0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.295 -5.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.295 -5.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.237.385 4.458.911
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.237.385 4.458.911
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.195.090 4.453.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.680.718 6.623.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.680.718 6.623.010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022779
BIST