***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001Transferler51.761.474 -51.761.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.333 4.458.911 2.169.432 6.623.010 6.623.010Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 -54.876 16.254.986 2.497.919 136.080.981 2.169.432 269.494.011 269.494.011Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 18.430 66.691.483 2.879.541 135.699.359 30.986.565 348.820.947 348.820.947Transferler30.986.565 -30.986.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.295 12.237.385 1.485.628 13.680.718 13.680.718Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 -23.865 78.928.868 2.879.541 166.685.924 1.485.628 362.501.665 362.501.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.316.886 -157.592Dönem Karı (Zararı)1.485.628 2.169.432Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.485.628 2.169.432Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.691.196 -930.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 78.482 73.967Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.364.224 -134.610Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 85.927 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.278.297 -134.610Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.083 3.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 23.083 6.281Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -2.571Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-774.593 -873.488Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -762.067 -729.392Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-25 196.337 164.145Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-25 -208.863 -308.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.058.464 -1.901.597Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.404.419 -1.060.378İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.271.459 -1.127.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 -132.960 67.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.964.893 -546.750İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.236.869 -150.090İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 -728.024 -396.660Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -19.957 -420.352Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -39.338 -13.687Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler147.975 146.277İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 203.087 297.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 -55.112 -151.047Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 72 2.913Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler262.096 -9.620İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 262.096 -9.620Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -40.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.881.640 -662.586Ödenen Faiz22 0 0Alınan Faiz20 762.067 431.173Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -197.313 73.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-157.607 -16.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-157.607 -16.949Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -157.607 -16.949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.474.493 -174.541Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.260.768 218.301NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-213.725 43.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 632.618 143.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 418.893 187.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 418.893 632.618Finansal Yatırımlar6 19.167.311 22.445.608Ticari Alacaklar9.756.391 5.634.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 9.461.336 5.378.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 295.055 255.580Diğer Alacaklar12.009.299 10.044.406İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 11.133.255 9.896.386İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 876.044 148.020Stoklar9 3.314.672 3.294.715Peşin Ödenmiş Giderler10 1.186.065 1.146.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 17.057 17.057ARA TOPLAM45.869.688 43.214.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.869.688 43.214.948DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.213 1.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 329.042.837 318.066.220Maddi Duran Varlıklar13 3.825.437 3.746.312Binalar3.476.575 3.499.101Taşıtlar106.291 149.420Mobilya ve Demirbaşlar242.571 97.791Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 0Diğer Haklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 234 653TOPLAM DURAN VARLIKLAR332.869.721 321.814.398TOPLAM VARLIKLAR378.739.409 365.029.346KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar109.615 170.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 43.804 45.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 65.811 124.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 23.800 23.728Diğer Borçlar352.096 287.313İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 352.096 287.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 104.575 144.575Kısa Vadeli Karşılıklar15.382.410 15.374.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 38.668 30.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.343.742 15.343.742ARA TOPLAM15.972.496 16.000.119TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.972.496 16.000.119UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar90.000 90.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar175.248 118.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 175.248 118.280TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER265.248 208.280TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.237.744 16.208.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar362.501.665 348.820.947Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 111.600.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi676.686 676.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.018 287.313Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.018 287.313Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.865 18.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.928.868 66.691.483Yabancı Para Çevrim Farkları78.928.868 66.691.483Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.879.541 2.879.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları166.685.924 135.699.359Net Dönem Karı veya Zararı1.485.628 30.986.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR362.501.665 348.820.947TOPLAM KAYNAKLAR378.739.409 365.029.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.954.595 2.462.961Satışların Maliyeti19 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.954.595 2.462.961BRÜT KAR (ZARAR)4.954.595 2.462.961Genel Yönetim Giderleri20 -856.734 -896.187Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.894.368 1.894.941Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -7.502.669 -1.292.283ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.489.560 2.169.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.489.560 2.169.432Finansman Giderleri22 -3.932 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.485.628 2.169.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.485.628 2.169.432DÖNEM KARI (ZARARI)1.485.628 2.169.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.485.628 2.169.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,01330000 0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.295 -5.333Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.295 -5.333Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.237.385 4.458.911Yabancı Para Çevrim Farkları12.237.385 4.458.911DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.195.090 4.453.578TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.680.718 6.623.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları13.680.718 6.623.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022779BIST