***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırım Sürec İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBedelli Sermaye Artırımınına ilişkin açıklama 13.11.2020 tarihinde yapılmış olup süreç iptali için şablonun güncellenmektedir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889638BIST