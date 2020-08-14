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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

14.08.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İşyeri
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul/Şişli Metrocity İş Merkezi 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 95 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.08.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
6,77
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 10.925 TL + KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,096
Karşı Taraf
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/08/2020
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2019 KD-SPK 2019-0008
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Kuzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Birim m2 fiyatı 113 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun Gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan ve İstanbul ili Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi A Blok 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün mevcut kiracısı olan Metro Portföy Yönetimi A.Ş.'ye 95m2'lik kısım için kira bedeli olarak aylık 10.925 TL + KDV belirlenmesine ve 14.08.2020'dan başlamak üzere 1 (Bir) yıllık kira sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869105


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,30 1.099.749.839 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.134.411 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.580.264 % 9,99  
DOKTA 28,64 38.317.450 % 9,98  
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Altın Gr. 462 462 1,40  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 26,83 26,86 -0,64  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,11  
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