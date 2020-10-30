***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiŞehirlerarası Otobüs Terminaliİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSamsun İli, İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6490 ada 22 parselde yer alan "Şehirler arası otobüs terminali" nitelikli ve 6490 ada içerisinde yer alan 19-21-24 nolu parsellerİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%27,57Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 500.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve KoşullarıYokİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,61Karşı TarafAvrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/09/2020Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019 KD-SPK 2019-0014Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar140.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporunda bulunan tutarın üzerinde kiraya verilecektir.AçıklamalarŞirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan Samsun ili Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.'nin tarafımıza ulaşan talebi doğrultusunda tüm hak ve alacakları ile mevcut kira sözleşmesinin 01.11.2020 tarihinden itibaren Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885078BIST