***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiŞehirlerarası Otobüs Terminaliİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSamsun İli Havza ilçesi İnönü Mahallesi B.A. Pafta 653 Ada 2 Parsel 10.312,44 m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14.09.2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)4,40Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 76.272 TL+KdvAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,42Karşı TarafŞimşir Tur Terminal İşletmeciliği A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/09/2021Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2020-1372Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarAylık 50.000 TL+Kdvİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporunda bulunan tutarın üzerinde kiraya verilecektir.AçıklamalarSamsun Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali ‘nin mevcut kiracısı Şimşir Tur Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin kira sözleşmesinin 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve aylık kira bedelinin 76.272 TL + KDV olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963825BIST