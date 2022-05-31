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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

31.05.2022 18:28
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesi


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bilet Satış Bürosu
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mersin İli Tarsus ilçesi Fevziçakmak mah.4811 ada 4 parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesinde konumlu 11-12-15-16 nolu bağımsız bölümler -her bir bağımsız bölüm 35 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.05.2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,44
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 6.410,88 +KDV- aylık nakit ödemelerle
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,024
Karşı Taraf
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/05/2022
Kira Süresi
1(Bir) yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.05.2022/ 2022-0531
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Her bir bağımsız bölüm için aylık 1.500+kdv
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuca uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde konumlu zemin kat 11-12-15-16 bağımsız numaralı dubleks bilet satış bürolarının aylık 6.410,88TL+Kdv bedel ile  Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş' ye 1 yıllığına kiralanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033670


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Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,75 21,77 -0,22  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,11  
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