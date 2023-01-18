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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

18.01.2023 18:23
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesi


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mesken
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli,Alanya ilçesi,Türkler Köyü,Cumhuriyet Bulvarı N1 Gökay Sitesi D Blok 1 Nolu BB. 156 M2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.01.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,22
Kira Bedeli ve Koşulları
Yıllık 78.000+KDV- Yıllık peşin ödeme
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,02
Karşı Taraf
BİMAL İNŞAAT GAYRİMENKUL YAT.SAN.TİC.ŞTİ.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/01/2023
Kira Süresi
1(Bir) Yıllık
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.12.2022-1120
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Aylık 6.500+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporuna uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Antalya ili Alanya ilçesi  Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan  D blok 1 nolu dairenin 17.01.2023  tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak yıllık 92.040 TL(kdv dahil) bedelle, yıllık peşin ödeme alınarak Bimal İnşaat Gayrimenkul Yat.San.Tic.Şti'ne kiraya verilmesine karar verilmiştir. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103077


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Yarım 3.808 3.858 0,00  
Çeyrek 1.910 1.929 0,00  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 -0,21  
Gümüş Gr. 14,37 14,39 -0,06  
B. Petrol 87,03 87,03 1,11  
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