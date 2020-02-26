***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı olan Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi, Gürcistan/Batum'da faaliyet gösteren JSC Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketini satın almaya karar verilmiştir. İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye hazırlattırılmış olan şirket değerleme raporunda tespit edilen 21.919.835 TL (3.581.000 USD) tutar üzerinden satın alınması konusunda taraflar anlaşmış olup, bağlı ortaklığımız Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi tarafından satın alım bedeli peşin olarak ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821796BIST