***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.02.2020 tarihinde özel durum açıklaması ile bağlı ortaklığımız olan Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi satın alacağını açıklamış olduğumuz JSC Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin tüm paylarının Şirketimiz tarafından satın alınmasına, Satın alım bedeli olarak İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlamış olduğu şirket değerleme raporunda tespit edilen 21.919.835 TL (3.581.000 USD)'den gerçekleştirilmesine, satın alım bedelinin Şirketimiz portföyünde bulunan özel sektör tahvilinin piyasa değeri üzerinden belirlenecek tutar ile devredilerek ödenmesine ve tüm borcun kapatılmasına, Satın alım işlemlerinin tamamlanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824008BIST