***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 18:43
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.02.2020 tarihinde özel durum açıklaması ile bağlı ortaklığımız olan Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi satın alacağını açıklamış olduğumuz JSC Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin tüm paylarının Şirketimiz tarafından satın alınmasına, Satın alım bedeli olarak İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlamış olduğu şirket değerleme raporunda tespit edilen 21.919.835 TL (3.581.000 USD)'den gerçekleştirilmesine, satın alım bedelinin Şirketimiz portföyünde bulunan özel sektör tahvilinin piyasa değeri üzerinden belirlenecek tutar ile devredilerek ödenmesine ve tüm borcun kapatılmasına, Satın alım işlemlerinin tamamlanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824008
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,0846
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0756
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,8037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0564
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05320,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,25
|Açılış
|: 320,12
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
321,50
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7682
|7,8072
|% -0,92
|
|Frank
|6,3333
|6,3715
|% -0,86
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|52,27
|
|Altın Gr.
|321
|321
|6,75
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,28
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,06
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|0,19
|
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