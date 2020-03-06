***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı köyü adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kiracısı Çetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile karşılıklı anlaşılarak kira sözleşmesi 06.03.2020 tarihinde fesh edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825124BIST