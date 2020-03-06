***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 18:32
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı köyü adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kiracısı Çetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile karşılıklı anlaşılarak kira sözleşmesi 06.03.2020 tarihinde fesh edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825124
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|MMCAS
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|DOCO
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|2.832.679
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|DGATE
|8,30
|32.445.662
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|ISKUR
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|765.000
|% -7,14
|
|CRFSA
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|21.013.255
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|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
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|ODAS
|2,07
|299.923.348
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|
|PETKM
|3,54
|264.373.874
|% -4,07
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|KOZAL
|75,00
|224.047.198
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|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
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|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
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|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
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|Alış
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|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,9167
|7,9564
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|Frank
|1,6185
|1,6267
|% -0,36
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|Riyal
|323,1140
|323,2120
|% -1,76
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-19,75
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|Altın Gr.
|324
|324
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,14
|-0,33
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,07
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|B. Petrol
|46,65
|46,65
|-3,34
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