***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 Parsel ve 20 Parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonunun yeni kira değerlemesi sonrasında güncel tutardan kiraya verilmesi için ihale yöntemi ile teklif toplanmasına ve ihaleye katılımın belirlenen şartları sağlayan kişi yada tüzel kişilere açık olmasına,Mevcut kiracı MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.'nin, kira sözleşmesinin ihale süreci sonuna kadar aynı şartlarla devam etmesine ve mevcut kira sözleşmesinin ihale süreci sonunda feshine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848646BIST