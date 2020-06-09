***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 18:15
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09.06.2020 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının yeniden belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850197
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 109.945
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|Önceki Kapanış
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108.456
18:056,8035
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 6,8080
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En Düşük
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18:057,7183
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|: 370,74
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376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6429
|8,6862
|% 0,37
|
|Frank
|7,1432
|7,1863
|% 1,18
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,77
|
|Altın Gr.
|376
|376
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.461
|26,90
|
|Tam
|2.503
|2.533
|31,50
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|11,60
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
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|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-0,29
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