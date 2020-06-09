***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 09.06.2020 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu'nun görev dağılımının yeniden belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850197BIST