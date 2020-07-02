***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 02.07.2020 tarihli toplantısında, Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan şirketlerden Covid-19 pandemisi nedeniyle sorunlar yaşayan ve kısıtlama kararları kapsamında işyerlerini kapatmak yada kısmi çalışmak zorunda kalan kiracılarımızdan gelen yazılı talepler beklenmiş ve değerlendirilmiştir. Şirketimize başvuruda bulunan şirketler Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş. ve Şimşir Tur Terminal İşletmeleri A.Ş. olup, Covid-19 pandemisi için devletimiz tarafından kritik olarak belirlenmiş olan 3 ay için Yazılı olarak talepte bulunan ve yukarıda anılan kiracılarımıza mevcut kira sözleşmelerinde yazılı hükümlerin işleme konmamasına, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali, Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Havza Şehirlerarası Otobüs Terminalleri için Nisan 2020 ve Mayıs 2020 aylarına ait kira faturası kesilmemesine ve bu aylara ait kira alacağından vazgeçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854212BIST