***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 18:15
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 02.06.2020 tarihli toplantısında Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 parsel ve 20 parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonunun ihale yöntemi ile teklif toplanmasına karar verilmişti. Yönetim kurulumuzun 14.07.2020 tarihli toplantısında ihale süreçlerinin uzun olması sebebiyle ihale usulü ile teklif toplanmasından vazgeçilmesine karar verilmiştir.
Bu hususta 01.08.2020 ve 31.08.2020 tarihleri arasında kiralama talepleri kiralamatalep@avrasyagyo.com.tr mail adresinden kabul edilecek olup şirketimiz genel müdürlüğünce değerlendirmeye alınacaktır. Yapılacak olan taleplere ilişkin detay şartlar açıklamamız ekinde sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859849
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
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|Önceki Kapanış
|: 118.399
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118.658
En Düşük
117.002
18:056,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 6,9160
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|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 7,8550
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|Önceki Kapanış
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7,8377
En Düşük
7,7736
18:05399,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,75
|Açılış
|: 399,30
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|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5907
|8,6338
|% 0,07
|
|Frank
|7,2874
|7,3313
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,51
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|9,90
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
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