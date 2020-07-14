***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 02.06.2020 tarihli toplantısında Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 parsel ve 20 parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonunun ihale yöntemi ile teklif toplanmasına karar verilmişti. Yönetim kurulumuzun 14.07.2020 tarihli toplantısında ihale süreçlerinin uzun olması sebebiyle ihale usulü ile teklif toplanmasından vazgeçilmesine karar verilmiştir.Bu hususta 01.08.2020 ve 31.08.2020 tarihleri arasında kiralama talepleri kiralamatalep@avrasyagyo.com.tr mail adresinden kabul edilecek olup şirketimiz genel müdürlüğünce değerlendirmeye alınacaktır. Yapılacak olan taleplere ilişkin detay şartlar açıklamamız ekinde sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859849BIST