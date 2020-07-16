***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 18:17
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş'ne ait Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mah. Soğukkuyu Mevkii 2261 ada 16 parselde yer alan arsa üzerine yapılması planlanan '' Metro Hotel Apartments'' projesi için yapı ruhsatı alınmasına dair Üç-er Mühendislik Mimarlık İnş. Taah.Turiz. Gıda İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş ile şirketimiz arasında 15.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere üçlü protokol imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla.
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18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 118.735
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|Önceki Kapanış
|: 117.741
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119.451
En Düşük
118.685
18:056,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
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6,8631
En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,23%
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|Açılış
|: 398,14
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|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,09
|
|Frank
|7,2342
|7,2778
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,02
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-6,40
|
|Tam
|2.665
|2.679
|-6,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,20
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,06
|