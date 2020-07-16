***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMetro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş'ne ait Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mah. Soğukkuyu Mevkii 2261 ada 16 parselde yer alan arsa üzerine yapılması planlanan '' Metro Hotel Apartments'' projesi için yapı ruhsatı alınmasına dair Üç-er Mühendislik Mimarlık İnş. Taah.Turiz. Gıda İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş ile şirketimiz arasında 15.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere üçlü protokol imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızla.http://www