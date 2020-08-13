***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Sermaye Piyasası bülteninde şirketimizin yapacak olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak tamamlanması gereken hususlar belirtilmiştir. Projenin yapılacak olduğu arsa üzerinde bulunan yapıların yıkım işlemleri tamamlanmış olup arsaya ilişkin değerleme raporu tarafımızca hazırlattırılmıştır. İlgili değerleme raporu açıklamamız ekinde yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868742BIST