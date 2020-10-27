***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde Şirketimizin yapacak olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak tamamlanması gereken hususlar belirtilmiştir.Şirketimizce Sermaye Piyasası Bülteninde belirtilen tüm hususların eksiksiz yerine getirebilmesi amacıyla gerekli başvurular yapılmış olmakla birlikte, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİD-19 salgını sebebiyle resmi ve özel kurumlar nezdinde yaşanan erteleme ve gecikmeler nedeniyle 15.12.2020 tarihine kadar ek bir süre verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884486BIST