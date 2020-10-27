***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 18:35
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.04.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde Şirketimizin yapacak olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak tamamlanması gereken hususlar belirtilmiştir.
Şirketimizce Sermaye Piyasası Bülteninde belirtilen tüm hususların eksiksiz yerine getirebilmesi amacıyla gerekli başvurular yapılmış olmakla birlikte, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİD-19 salgını sebebiyle resmi ve özel kurumlar nezdinde yaşanan erteleme ve gecikmeler nedeniyle 15.12.2020 tarihine kadar ek bir süre verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884486
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.158
En Düşük
1.134
18:058,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
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|Açılış
|: 8,1900
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|Önceki Kapanış
|: 8,0840
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8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6828
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1727
|8,1789
|% 1,18
|
|Euro
|9,6716
|9,6828
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,6401
|10,6935
|% 1,37
|
|Frank
|8,9732
|9,0272
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|7,82
|
|Altın Gr.
|501
|502
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,12
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|0,78
|