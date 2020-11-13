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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 18:15
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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 12/11/2020 tarih ve 2021/70 sayılı Haftalık Bülteninden öğrendiğimiz üzere, SPK'nın 30/04/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Haftalık Bülteni ile, Şirketimizin 360.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 144.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle, ihraç edilecek 72.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun belirli şartların yerin getirilmesi halinde olumlu karşılanmasına ve söz konusu şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini tevsik eden bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesini müteakip izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanarak Şirketimize iletilmesine karar verildiği, Şirketimize tanınan altı aylık süre içerisinde gerekli şartların sağlanamaması nedeniyle, sermaye artırımı için hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna verilen şartlı onayın geçerliliğini yitirdiği kamuoyuna açıklanmıştır. SPK'nın kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Takdir edileceği üzere sermaye artırımına izin verildiği tarihten bu yana pandemi süreci içinde yaşadığımız için işlemlerin sonuçlandırılması tamamlanamamıştır. Hazırlıklarımızı en kısa süre içinde tamamlayarak sermaye artırımı izni için tekrar Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888491


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