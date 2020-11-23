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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2020 19:32



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 72.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 122.400.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 6.000 4.200,000 70,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 Hamiline
B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 71.994.000 50.395.800,000 70,00000 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 72.000.000 50.400.000,000 70,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.485.792,84
Geçmiş Yıl Karları (TL) 41.914.207,16


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.485.792,84 TL'lik kısmının Emisyon Priminden 41.914.207,16 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler ( Geçmiş Yıllar Karları ) hesabından olmak üzere toplam 50.400.000.-TL (%70 Bedelsiz ) arttırılarak 122.400.000.-TL'ye yükseltilmesine,
Ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%70) oranında bedelsiz olarak yeni pay alabilmelerine,
Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına ,(A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889642


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