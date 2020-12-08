***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Mevcut Sermaye (TL) 72.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 111.600.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 6.000 3.300,000 55,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 HamilineB Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 71.994.000 39.596.700,000 55,00000 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 72.000.000 39.600.000,000 55,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 8.485.792,84Geçmiş Yıl Karları (TL) 31.114.207,16Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.12.2020Ek Açıklamalar23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Bedelsiz Sermaye Artırımının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.12.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892168BIST