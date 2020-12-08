***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.12.2020 18:18
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 72.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 111.600.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 6.000 3.300,000 55,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 Hamiline
B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 71.994.000 39.596.700,000 55,00000 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 72.000.000 39.600.000,000 55,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.485.792,84
Geçmiş Yıl Karları (TL) 31.114.207,16
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2020
Ek Açıklamalar
23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Bedelsiz Sermaye Artırımının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.12.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892168
BIST