***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"Şirketin 72.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 144.000.000.- TL' ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, Elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıda detaylandırılmıştır Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Deliyunus Köyü, Türkmen Mezarlığı mevkiindeki bulunan 261 ve 944 nolu parseller Kanal İstanbul projesine yakın olduğundan söz konusu arsalar da bulunan gayrimenkullerin oluşacak yeni şehir planlamasına uygun olarak geliştirilmesi ve Şirket karlılığını artırabilecek yeni proje üretilmesi planlanmakta olup, elde edilecek 45.000.000.-TL'lik kısmı bu bölgede kullanılması planlanmaktadır.Elde edilecek fonun 10.000.000.-TL‘lik kısmı ile Sermaye Piyasası Araçlarına yatırım yapılması planlanmakta olup, Fonun kalan 17.000.000.-TL'lik kısmı ile portföyümüze yeni gayrimenkuller alınmasında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821126BIST