***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.04.2020 14:43
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2019-24.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"
Şirketin 72.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 144.000.000.- TL' ye yükseltilmesine karar verilmiş olup,
Elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıda detaylandırılmıştır
Şirketimiz, sermaye artırımı ile elde edilecek fonu Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi (Mahallinde Kocasinan Mahallesi) 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde inşaası planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanmayı planlamaktadır. Arsanın mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olup. projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanması planlanmaktadır. Hasılat paylaşımında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş: yaptığı harcama tutarı oranında, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' de arsa payı oranında hasılattan pay alacaktır. Projenin inşaat maliyetinin kdv hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin kdv hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir kdv hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükkan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, Sermaye artırımı ile sağlanan fon haricinde, bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı yoluna gidilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838337
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0941
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9113
En Düşük
6,8079
18:057,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5418
En Düşük
7,4578
18:05380,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 380,32
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6287
|8,6720
|% 0,56
|
|Frank
|7,1324
|7,1753
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8324
|1,8416
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-13,02
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.495
|14,80
|
|Tam
|2.502
|2.567
|15,10
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|7,30
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|27,59
|27,59
|-2,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
-
17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem