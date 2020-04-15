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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

15.04.2020 14:43
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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2019-24.02.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"
Şirketin 72.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 144.000.000.- TL' ye yükseltilmesine karar verilmiş olup,
Elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıda detaylandırılmıştır
Şirketimiz, sermaye artırımı ile elde edilecek fonu Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi (Mahallinde Kocasinan Mahallesi) 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde inşaası planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanmayı planlamaktadır. Arsanın mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olup. projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanması planlanmaktadır. Hasılat paylaşımında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş: yaptığı harcama tutarı oranında, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' de arsa payı oranında hasılattan pay alacaktır. Projenin inşaat maliyetinin kdv hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin kdv hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir kdv hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükkan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, Sermaye artırımı ile sağlanan fon haricinde, bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı yoluna gidilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838337


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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6287 8,6720 % 0,56  
Frank 7,1324 7,1753 % 0,91  
Riyal 1,8324 1,8416 % 1,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 -13,02  
Altın Gr. 380 380 1,56  
Cumhuriyet 2.434 2.495 14,80  
Tam 2.502 2.567 15,10  
Yarım 1.217 1.249 7,30  
Çeyrek 610 625 3,70  
Gümüş.Ons 15,44 15,47 -0,31  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,04  
B. Petrol 27,59 27,59 -2,01  
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