***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2019-24.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"Şirketin 72.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 144.000.000.- TL' ye yükseltilmesine karar verilmiş olup,Elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıda detaylandırılmıştırŞirketimiz, sermaye artırımı ile elde edilecek fonu Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi (Mahallinde Kocasinan Mahallesi) 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde inşaası planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanmayı planlamaktadır. Arsanın mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olup. projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanması planlanmaktadır. Hasılat paylaşımında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş: yaptığı harcama tutarı oranında, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' de arsa payı oranında hasılattan pay alacaktır. Projenin inşaat maliyetinin kdv hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin kdv hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir kdv hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükkan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, Sermaye artırımı ile sağlanan fon haricinde, bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı yoluna gidilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838337BIST