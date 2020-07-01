***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş., Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş., Metro Portföy Yönetimi A.Ş. ve Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSALİHA SASA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.05.2015 İcrada Görevli Değil SASA&SASA da yönetici avukat olarak çalışmaktadır. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757320 Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853797 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853803BIST