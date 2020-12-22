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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.12.2020 18:17



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC Gayrimenkul Yatırımları 21.112.030,06 21.112.030,06 GEL 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894283


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 70,95 21.974.093 % 10,00  
ALGYO 22,66 225.736.587 % 10,00  
MRSHL 331,10 14.494.752 % 10,00  
YAPRK 48,62 2.579.899 % 10,00  
GEDZA 27,50 24.736.981 % 10,00  
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Altın Ons 1.867 1.867 -8,63  
Altın Gr. 459 459 -2,12  
Cumhuriyet 3.058 3.104 -24,00  
Tam 3.044 3.121 -24,64  
Yarım 1.471 1.510 -11,92  
Çeyrek 738 755 -5,96  
Gümüş.Ons 25,36 25,40 -0,84  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,20  
B. Petrol 50,19 50,19 -0,72  
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