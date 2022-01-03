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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 18:18
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceren DEŞEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 11.01.2017 0 212 344 12 88 cdesen@avrasyagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Cavit GÜMÜŞ Yatırımcı İlişkileri Elemanı 01.01.2022 0 212 344 12 88 cgumus@avrasyagyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988235


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 9,27 2.160.855 % 0,00  
KUYAS 5,59 65.271.166 % 0,00  
YAYLA 3,02 11.626.848 % 0,00  
MSGYO 4,16 2.996.739 % 0,00  
VAKKO 9,80 6.572.487 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3948 13,4528 % 2,94  
Euro 15,1287 15,1979 % 2,68  
Sterlin 18,0113 18,1017 % 2,36  
Frank 14,5525 14,6401 % 2,50  
Riyal 3,5630 3,5809 % 2,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 2,43  
Altın Gr. 777 777 17,98  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 -0,13  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,16  
B. Petrol 78,94 78,94 -0,04  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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