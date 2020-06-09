***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2020 18:15
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09.06.2020 tarihli toplantısında
a)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saliha SASA ve Lokman KONDAKÇI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Saliha SASA'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
b)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman KONDAKÇI, Saliha SASA'nın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi olarak seçilmelerine, Lokman KONDAKÇI'nın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
c)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman KONDAKÇI ve Saliha SASA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Saliha SASA'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850199
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|RTALB
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|% 10,00
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|ISBIR
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|TACTR
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|1.540.244
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|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
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|MAALT
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|% -8,78
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|GARAN
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|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
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|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
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|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
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|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
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|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
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|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
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|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
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|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6429
|8,6862
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|Riyal
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|% 0,25
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|Alış
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|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,93
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|Altın Gr.
|376
|376
|4,88
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|Cumhuriyet
|2.432
|2.461
|26,90
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|Tam
|2.503
|2.533
|31,50
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|Yarım
|1.222
|1.233
|11,60
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|Çeyrek
|611
|617
|6,90
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|Gümüş.Ons
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|17,71
|-0,08
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|Gümüş Gr.
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|3,87
|-0,01
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|B. Petrol
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